В рамках официального визита в Венгрию делегация Милли Меджлиса под руководством председателя парламента Сахибы Гафаровой посетила Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья Института Ласло Батаньи, построенный при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Об этом сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Парламентскую делегацию Азербайджана встретил директор Центра Дьёрдь Инотай. Он рассказал председателю Милли Меджлиса, что центр был основан в 1982 году Венгерской католической церковью, и что его главной миссией является помощь детям со зрительными, двигательными и коммуникативными нарушениями, иными ограниченными физическими возможностями. В занимающем в целом 2 700 квадратных метров заведении в 1994 году был произведён капитальный ремонт. Продолжая свою многолетнюю благотворительную миссию, Фонд Гейдара Алиева выступил с инициативой строительства нового корпуса центра, который после завершения строительства в 2015 году был объединён с другими зданиями комплекса. Общая площадь рассчитанного на 30 коек пятиэтажного общежития равна 1385,26 квадратным метрам. Здесь есть классные комнаты, комнаты для отдыха и сна, кухня. Установлены лифты.