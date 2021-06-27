Новые цены на лекарства в Азербайджане

На сегодняшнем заседании Тарифный (ценовой) совет Азербайджана утвердил цены на 247 лекарственных средств, взятых на государственный учет, говорится в сообщении Совета.

Согласно сообщению, до настоящего времени в рубрике «Лекарственные средства» сайта Тарифного совета размещен полный список, состоящий из 12 689 лекарственных средств, для которых утверждены оптовые и розничные цены и даты вступления в силу с учетом их торгового наименования, фармацевтической формы, наименования активного вещества, дозы, торговой упаковки, объема фасовки и страны-производителя.

С решением можно ознакомиться в рубрике «Решения Совета» на сайте Тарифного совета.