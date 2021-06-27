В Дубае открылось генконсульство Израиля

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид вместе с министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом аль-Зайуди открыли в Дубае генеральное консульство Израиля, пишет израильское издание «Детали».

На церемонии также присутствовали гендиректор МИД Алон Ушпиз, генконсул Израиля в Дубае Илан Штульман и представители еврейской общины Дубая.

29 июня Лапид, находящийся с первым официальным визитом в ОАЭ, открыл посольство Израиля в Абу-Даби.

Тем временем министр иностранных дел ОАЭ, шейх Абдулла бин Зайед аль-Нахайян, в интервью сайту Walla выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами можно продвигать и с новым правительством в Иерусалиме.