В 12-м микрорайоне города Сумгаит, на территории жилого комплекса вынужденных переселенцев установлен памятник в память о шехидах Карабах ской войны. Памятник был изготовлен по инициативе общины вынужденных переселенцев, действующей в Сумгайыте, и при организации строительной фирмы Qartal. 30 июня состоялась церемония открытия памятника.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе комитета, на церемонии минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступавшие на мероприятии заявили, что азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева освободила наши территории от армянской оккупации, вселила в наш народ долгожданную радость победы. Было отмечено, что героизм наших воинов, ставшими шехидами в боях за освобождение наших земель от оккупации, является примером для молодого поколения. Каждый памятник, увековечивающий их память, является священным.

Также рассказали о принимаемых необходимых мерах по возрождению территорий, освобожденных от оккупации, и возвращению вынужденных переселенцев в родные края. Было отмечено, что по поручению главы государства на этих территориях принимаются меры безопасности, восстанавливаются коммуникационные линии, реализуются новые проекты на основе отвечающих современным стандартам концепций «умный город» и «умное село».

В церемонии приняли участие заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, руководитель строительной фирмы Qartal Шахин Мамедов, представители исполнительной власти Губадлы, Лачина, Сумгаита, члены Общественного совета при Госкомитете, семьи шехидов, ветераны войны, члены общины вынужденных переселенцев.