Президент РФ Владимир Путин считает, что русская сказка «Колобок» может быть очень поучительной для российских чиновников, пишет ТАСС.

Во время ежегодной прямой линии среди трех наиболее впечатливших его произведений наравне с «Войной и миром» Льва Толстого и Первым концертом для фортепиано с оркестром Петра Чайковского российский президент назвал русскую сказку «Колобок».

«Просил бы на это обратить внимание и еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение», - посоветовал Путин.

«Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», - предупредил российский президент.