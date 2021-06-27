Очередной успех лаборатории АИПБ

Лаборатории, функционирующие при Азербайджанском институте пищевой безопасности (АИПБ), регулярно привлекаются к профессиональным испытаниям. Они участвуют в международных испытаниях межлабораторной компетентности с целью обеспечения надежности результатов испытаний, а также повышения компетентности персонала.

В рамках этих мер Национальная референсная лаборатория приняла участие в межлабораторной проверке компетентности по определению остаточного количества антибиотиков в курином мясе, проводимой британской организацией FAPAS. Лаборатория АИПБ получила высокие результаты в тесте компетентности, в котором приняли участие лаборатории, работающие в ведущих странах мира.

Следует отметить, в международных испытаниях «Межлабораторного сравнения» (Proficiency Tests) принимали участие лаборатории различных ведущих стран, таких как английские Fapas, LGC Standard и Pirbright, немецкой Muva Kempten и французской Bipea.