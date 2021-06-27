Путин: Восстанавливать СССР бессмысленно и нецелесообразно

"Восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно по целому ряду причин и даже нецелесообразно, имея в виду демографические процессы в ряде республик бывшего Советского Союза", - цитирует ТАСС Путина.

Президент РФ Владимир Путин считает восстановление Советского Союза невозможным. Об этом российский лидер сказал во время ежегодной прямой линии.

"Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и [проблемами] размывания государствообразующего этнического ядра", - пояснил Путин.

В этом контексте глава российского государства задался вопросом, "что же делать в самой России, как относиться к реалиям геополитической ситуации". "Несмотря на все те утраты, о которых я сказал, Россия остается по территории самой крупной страной в мире, хотя значительная часть территории лежит в северных широтах, и это важно. Имею в виду Северный морской путь и очень многое другое", - обратил внимание Путин.