В Канаде сожгли уже пятую католическую церковь
Католическая церковь сгорела недалеко от канадского города Эдмонтон (провинция Альберта). Об этом в среду сообщил канадский телеканал CBC.
Отмечается, что религиозное учреждение загорелось ночью. Пожар начался в подвале церкви и быстро охватил все здание, которое выгорело полностью. Во время тушения пожара были эвакуированы около 50 жителей близлежащих домов. Полиция считает это поджогом, начато расследование, передает ТАСС.
Ранее в этом месяце в провинции Британская Колумбия в результате поджогов сгорели четыре католические церкви, которые находились на территории проживания коренных народов Канады.
С конца мая в Канаде на территориях трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены 1 148 безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году.