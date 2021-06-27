В Канаде сожгли уже пятую католическую церковь

Отмечается, что религиозное учреждение загорелось ночью. Пожар начался в подвале церкви и быстро охватил все здание, которое выгорело полностью. Во время тушения пожара были эвакуированы около 50 жителей близлежащих домов. Полиция считает это поджогом, начато расследование, передает ТАСС.

Католическая церковь сгорела недалеко от канадского города Эдмонтон (провинция Альберта). Об этом в среду сообщил канадский телеканал CBC.

Ранее в этом месяце в провинции Британская Колумбия в результате поджогов сгорели четыре католические церкви, которые находились на территории проживания коренных народов Канады.

С конца мая в Канаде на территориях трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены 1 148 безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году.