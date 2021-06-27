Владимир Решетов, спецкор 21:32

Совсем недавно сообщалось, что финские футбольные фанаты (180 человек) заразились в Санкт-Петербурге во время посещения футбольных матчей чемпионата Европы по футболу. Но этот тревожный сигнал не остановил их соотечественников, которые рискнули повторить маршрут. И теперь уже новые данные — у около 300 фанатов футбола из Суоми обнаружен штамм коронавируса «дельта», который, как известно, намного более заразен и смертелен. Всего в группах болельщиков было 800 человек, посетивших матчи в Питере.

Первая группа заразившихся еще неделю назад насчитывала менее 100 инфицированных COVID-19. Они выезжали из Финляндии 22 июня вполне здоровыми, а вернулись с коронавирусом, приехав в автобусах. Понятно, что именно там вирус передался от одного к другому. На сегодня уже известно, что подхватившие болезнь в России, оказавшись дома, инфицировали своих близких. Сейчас все заболевшие на изоляции. Но беда в том, что точное количество их контактов так и не установлено. И теперь головная боль из-за произошедшего сделалась проблемой финского общества, где началась дискуссия, насколько безопасно было организовано возвращение болельщиков и насколько качественно проводились тесты на границе по их возвращении. Вот так власти уже вполне эпидемиологически благополучной недавно Финляндии пришли к тому, что решили отклонить ослабление ограничительных мер в регионе столицы Хельсинки. А фанаты футбола, что «скатались» в Россию, уже получают угрозы от местных жителей и обвинения в безответственности и создании риска для остальных финнов. Все фанаты живут в 60 разных городах, но именно большинство заболевших из Хельсинки, откуда до Санкт-Петербурга ближе всего. Именно это вызывает тревогу и властей, и простых финнов, которые только что вздохнули, возвращаясь к обычной, допандемийной жизни.