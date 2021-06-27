300 финских фанов привезли «дельту» на родину из Питера наш обзор
Совсем недавно сообщалось, что финские футбольные фанаты (180 человек) заразились в Санкт-Петербурге во время посещения футбольных матчей чемпионата Европы по футболу. Но этот тревожный сигнал не остановил их соотечественников, которые рискнули повторить маршрут. И теперь уже новые данные — у около 300 фанатов футбола из Суоми обнаружен штамм коронавируса «дельта», который, как известно, намного более заразен и смертелен.
Всего в группах болельщиков было 800 человек, посетивших матчи в Питере.
Первая группа заразившихся еще неделю назад насчитывала менее 100 инфицированных COVID-19. Они выезжали из Финляндии 22 июня вполне здоровыми, а вернулись с коронавирусом, приехав в автобусах. Понятно, что именно там вирус передался от одного к другому.
На сегодня уже известно, что подхватившие болезнь в России, оказавшись дома, инфицировали своих близких. Сейчас все заболевшие на изоляции. Но беда в том, что точное количество их контактов так и не установлено.
И теперь головная боль из-за произошедшего сделалась проблемой финского общества, где началась дискуссия, насколько безопасно было организовано возвращение болельщиков и насколько качественно проводились тесты на границе по их возвращении.
Вот так власти уже вполне эпидемиологически благополучной недавно Финляндии пришли к тому, что решили отклонить ослабление ограничительных мер в регионе столицы Хельсинки. А фанаты футбола, что «скатались» в Россию, уже получают угрозы от местных жителей и обвинения в безответственности и создании риска для остальных финнов.
Все фанаты живут в 60 разных городах, но именно большинство заболевших из Хельсинки, откуда до Санкт-Петербурга ближе всего. Именно это вызывает тревогу и властей, и простых финнов, которые только что вздохнули, возвращаясь к обычной, допандемийной жизни.
По данным ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии, здесь за последние две недели выявлено на 200 случаев заражений больше, чем за предыдущие 14 дней. И именно в Хельсинки и прилегающем к нему регионе обнаружены 204 заболевших коронавирусом.
Что касается вакцинации в этой скандинавской стране, то число привитых от коронавируса составило 3 миллиона 200 тысяч, то есть 58,3 процента от всего населения. Полную вакцинацию прошли 17,9 процента, или почти 1 миллион человек.
Интересно, что в Финляндии рассматривают возможность вакцинировать третьей дозой уже в этом году. Это может произойти, если выяснится, что при двух дозах так называемый иммунный ответ не будет длиться достаточно длительное время. Предполагается, что третьей дозой буду прививать не всех, а только тех, кто входит в группы риска коронавирусной инфекции.
Так что, как видно, рано радоваться. Ведь страсть к футболу оказалась сильнее здравого смысла и заботы о собственной безопасности перед лицом коронавируса.