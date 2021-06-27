Смысл реформы: подумать, прежде чем включить вентиль газа наше послесловие
Итак, как уже сообщал ранее haqqin.az на заседании Тарифного совета Азербайджана от 30 июня было рассмотрено обращение Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по регулированию тарифов на природный газ. Согласно принятому решению с 1 июля 1200 кубометров газа в год будут рассчитываться по нынешнему тарифу – 0,1 маната за кубометр. А выше тарифы меняются дифференцированно - от 1200 до 2500 кубометров в год – 0,2 маната (за каждый кубометр свыше 1200 кубометров), а выше 2500 - 0,25 маната за каждый кубометр, превышающий 2500 кубометров.
То ли Тарифный совет на этот раз изменил своим традициям, то ли SOCAR выступил с более прогрессивным предложением, но тарифы на этот раз изменены дифференцированно. Учтены социальная направленность политики государства и социальное состояние малоимущих слоев населения. Отныне на газ в стране будут действовать три тарифа, что, несомненно, заставит многих потребителей подумать об этом, прежде чем включать вентиль. И в любом случае новые тарифы приведут к значительной экономии газа.
При этом тарифный совет отмечает, что 51% абонентов из группы населения не превышают минимальный объем потребления газа – 1200 кубометров в год. Принятая модель повышения тарифов предполагает также сохранение льготной тарифной системы по ряду направлений. Так, стоимость природного газа, поставляемого в сферу промышленности и сельского хозяйства, осталась неизменной и составляет 0,2 маната за кубометр. А вот тарифы для ОАО «Азеристиликтеджизат» и квартальных котельных даже снизились – с 0,2 маната до 0,13 маната. С целью стимулирования перехода на экологически чистые виды топлива тарифы на поставляемый в газозаправочные станции сжатый газ (CNG) снижены с 0,2 маната до 0,13 маната. Для прочих же сфер тарифы изменены с 0,2 маната до 0,25 маната.
С чем же связаны новые изменения тарифов?
Тарифный совет принял к сведению рост за прошедший период производства природного газа в стране, расширение сферы охвата газоснабжения в результате реализованных инфраструктурных проектов –число абонентов возросло примерно на 18%. В результате значительно возросли госрасходы, расходы по добыче и доставке до потребителя 1000 кубометров газа в 2020 году составили 160 манатов. Стоит отметить, что последнее регулирование тарифов по газу состоялось 28 ноября 2016 года. За прошедший период цены на газ в стране не менялись, несмотря на наблюдаемые в мире тенденции.
Так, в 2020 году 48% газа было направлено в ОАО «Азерэнержи» по 0,12 маната, 28% в соответствии с квотой населению по 0,1 маната за кубометр, 28% - очень малой части населения и категории «ненаселения» (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и др.) по 0,2 маната. И расходы по добыче и доставке населению значительно превысили доходы, полученные от реализации газа, деятельность газоснабжения оказалась убыточной. С учетом снижения доходов населения в период пандемии COVİD-19 потребительский объем для населения был увеличен с 1,3 до 1,6 кубометра, что еще больше увеличило ущерб, погашенный за счет госбюджета.
При этом утверждается, что тарифное регулирование проводится в соответствии с экономической политикой государства и учитывает целый ряд вопросов. Это устойчивое обеспечение энергобезопасности, улучшение условий для динамичного и интенсивного развития экономики, целенаправленное и эффективное использование ресурсов, обеспечение последовательности социальной политики государства и социального благосостояния населения. Важно также устранение госсубсидий и снижение финансовой нагрузки государства.
Чтобы нагляднее показать все это, хочется привести небольшой пример о том, как меняются тарифы на газ только в двух соседних столицах. Так, в 2020 году тарифы на газ для населения в Анкаре в пересчете составили 32 гяпиков, а в Киеве – 32,6 гяпика. С начала текущего года эти показатели изменились в Анкаре до 32,9-41,6 гяпика, в Киеве – 54,8 гяпика. Как видно, рост на десятки процентов за полгода. И таких примеров можно привести много.
Конечно, не совсем приятно видеть, как растут цены, но считаться со сложившейся глобальной тенденцией надо.
К тому же взамен нам обещают более высокий уровень обслуживания населения, устранение зависимости от госбюджета и субсидий, направление высвобожденных бюджетных средств на меры социальной направленности, обеспечение новых инвестиций. Это позволит также полностью оплатить расходы на производство и поставки газа, а также расширить возможности ОАО «Азеристиликтеджизат».
Но как ни крути, а повышение тарифов население всегда встречает без особого энтузиазма. И ряд факторов по минимизации отрицательного воздействия тарифных изменений на население, думается, могут несколько успокоить возбужденные нервы. Если в 2017 году (последнее регулирование тарифов) средняя зарплата в Азербайджане составляла 528,5 маната, то за прошедший период она возросла на 35% и составила в апреле 713,2 маната. Тарифные изменения не окажут влияния на среднемесячные расходы примерно 51% населения (5 млн человек).
Тарифное регулирование не повлияет на покупательскую способность населения. В потребительской корзине месячное газопотребление одним человеком заложено в объеме 21 кубометра. Среднестатистическая семья из четырех человек при этом будет потреблять в год 1000 кубометров газа, что находится в рамках газопотребления с минимальным тарифом 1200 кубометров. Чтобы энергозатраты не повлияли на производство промышленных и сельскохозяйственных товаров и не привели к росту цен на них, для этих сфер цены на газ не повысились. А тарифы на газ, подаваемый в квартальные котельные, снижены на 35%, что повысит доступность этих услуг для населения. А также будет стимулировать переход от систем индивидуального отопления квартир к более экономному централизованному отоплению.