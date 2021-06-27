Мамед Эфендиев, отдел экономики 21:36

Итак, как уже сообщал ранее haqqin.az на заседании Тарифного совета Азербайджана от 30 июня было рассмотрено обращение Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по регулированию тарифов на природный газ. Согласно принятому решению с 1 июля 1200 кубометров газа в год будут рассчитываться по нынешнему тарифу – 0,1 маната за кубометр. А выше тарифы меняются дифференцированно - от 1200 до 2500 кубометров в год – 0,2 маната (за каждый кубометр свыше 1200 кубометров), а выше 2500 - 0,25 маната за каждый кубометр, превышающий 2500 кубометров. То ли Тарифный совет на этот раз изменил своим традициям, то ли SOCAR выступил с более прогрессивным предложением, но тарифы на этот раз изменены дифференцированно. Учтены социальная направленность политики государства и социальное состояние малоимущих слоев населения. Отныне на газ в стране будут действовать три тарифа, что, несомненно, заставит многих потребителей подумать об этом, прежде чем включать вентиль. И в любом случае новые тарифы приведут к значительной экономии газа.

При этом тарифный совет отмечает, что 51% абонентов из группы населения не превышают минимальный объем потребления газа – 1200 кубометров в год. Принятая модель повышения тарифов предполагает также сохранение льготной тарифной системы по ряду направлений. Так, стоимость природного газа, поставляемого в сферу промышленности и сельского хозяйства, осталась неизменной и составляет 0,2 маната за кубометр. А вот тарифы для ОАО «Азеристиликтеджизат» и квартальных котельных даже снизились – с 0,2 маната до 0,13 маната. С целью стимулирования перехода на экологически чистые виды топлива тарифы на поставляемый в газозаправочные станции сжатый газ (CNG) снижены с 0,2 маната до 0,13 маната. Для прочих же сфер тарифы изменены с 0,2 маната до 0,25 маната. С чем же связаны новые изменения тарифов? Тарифный совет принял к сведению рост за прошедший период производства природного газа в стране, расширение сферы охвата газоснабжения в результате реализованных инфраструктурных проектов –число абонентов возросло примерно на 18%. В результате значительно возросли госрасходы, расходы по добыче и доставке до потребителя 1000 кубометров газа в 2020 году составили 160 манатов. Стоит отметить, что последнее регулирование тарифов по газу состоялось 28 ноября 2016 года. За прошедший период цены на газ в стране не менялись, несмотря на наблюдаемые в мире тенденции. Так, в 2020 году 48% газа было направлено в ОАО «Азерэнержи» по 0,12 маната, 28% в соответствии с квотой населению по 0,1 маната за кубометр, 28% - очень малой части населения и категории «ненаселения» (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и др.) по 0,2 маната. И расходы по добыче и доставке населению значительно превысили доходы, полученные от реализации газа, деятельность газоснабжения оказалась убыточной. С учетом снижения доходов населения в период пандемии COVİD-19 потребительский объем для населения был увеличен с 1,3 до 1,6 кубометра, что еще больше увеличило ущерб, погашенный за счет госбюджета. При этом утверждается, что тарифное регулирование проводится в соответствии с экономической политикой государства и учитывает целый ряд вопросов. Это устойчивое обеспечение энергобезопасности, улучшение условий для динамичного и интенсивного развития экономики, целенаправленное и эффективное использование ресурсов, обеспечение последовательности социальной политики государства и социального благосостояния населения. Важно также устранение госсубсидий и снижение финансовой нагрузки государства.