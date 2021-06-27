Бывших глав спецслужб Югославии приговорили к 12 годам

Спустя более чем 25 лет после окончания войны в Югославии Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) вынес решение по делу двух бывших сотрудников югославского Управления госбезопасности Йовицы Стинишича и Франко Симатовича. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В среду, 30 июня, суд приговорил их к 12 годам заключения, признав виновными в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

В частности, они признаны виновными в преследованиях, убийствах, депортации и насильственном перемещении хорватов и боснийских мусульман. По мнению обвинения, тем самым в ходе войны в Хорватии (1991-1995 годы) и Боснийской войны (1992-1995 годы) они пытались создать "этнически чистую Великую Сербию".

Отмечается, что суд повторно рассматривал дела 70-летнего Станишича и 71-летнего Симатовича, являвшихся ближайшими соратниками бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Их дело уже рассматривалось Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии (МТБЮ) с 2009 по 2013 годы, тогда их признали невиновными за недостаточностью доказательств. Прокуратура подала апелляцию, которая была удовлетворена в декабре 2015 года, и дело направили на новое рассмотрение в МОМУТ.

Станишич в 1990-е годы возглавлял Управление госбезопасности МВД Югославии, а Симатович командовал спецназом при этом ведомстве.