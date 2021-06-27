Эрдоган: «Вне всяких сомнений, Турция реализует этот грандиозный проект»

Канал «Стамбул» внесет важный вклад в дальнейшее развитие турецкого мегаполиса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

По его словам, в рамках мегапроекта у берегов канала «Стамбул» будут построены города с населением в 500 тысяч человек, что снизит нагрузку на Стамбул.

«Вне всяких сомнений, Турция реализует этот грандиозный проект», - цитирует турецкого лидера Anadolu.

Эрдоган назвал проект канала «Стамбул» «источником национальной гордости» Турции.