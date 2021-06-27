Путин встретился с Назарбаевым

В начале встречи, которая прошла в Кремле, глава российского государства оценил экономические показатели в сотрудничестве двух стран. «Несмотря на то, что пандемия у нас из товарооборота украла, по-моему, четыре или пять процентов, но уже в этом году, за первое полугодие, уже рост под 20 процентов – там 18, по-моему, с чем-то. Это хороший показатель того, что у нас не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом», — сказал Путин.

В ответ Назарбаев поблагодарил за поддержку Казахстана со стороны России в период пандемии: в Караганде заработало совместное предприятие по производству российской вакцины от коронавируса.

Назарбаев также рассказал Путину, что от коронавируса его спасла бригада российских врачей. «Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», — приводит его слова «Газета.ру».