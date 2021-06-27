Лавров прокомментировал позицию Турции по С-400
Россия высоко ценит позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества и использованию ЗРК С-400. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
"Мы высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать первый полк зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" для обеспечения собственной обороноспособности", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.