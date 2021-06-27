Министр финансов признал госдолг Армении неуправляемым

«Несмотря на многочисленные обсуждения, номинальная и относительная величина государственного долга превысила тот порог, который для стран, имеющих схожую с нашей характеристику, считается управляемым». Об этом в среду в парламенте заявил и.о. министра финансов Армении Атом Джанджугазян, пишут армянские СМИ.

При этом и.о. главы армянского Минфина считает, что проблемы Армении в связи с этим «не столь масштабны».

Джанджугазян пояснил, что программы экономического роста на ближайшие пять лет позволят нарастить его потенциал настолько, что долговое бремя Армении уменьшится, и соотношение ВВП-госдолг вернется на уровень ниже 60%.

И.о. министра сообщил, что долг Армении достиг 7 млрд 969 млн долларов США, из которых 7 млрд 509 млн долларов составляет долг правительства.