Израиль и ХАМАС не смогли договориться

Израильская делегация возвращается из Каира, не добившись прогресса в заключении сделки с ХАМАС, которая позволила бы вернуть израильских мирных жителей, удерживаемых в Газе, а также останки двух солдат ЦАХАЛа. Об этом пишет Times of Israel.

Согласно сообщению, глава израильской делегации дал понять, что Израиль и ХАМАС не могут достичь какого-либо урегулирования, не приняв мер по возвращению тех, кто содержится в секторе Газа.

СМИ отмечает, что израильская делегация по-прежнему надеется, что Египет сможет оказать достаточное давление на ХАМАС, чтобы достичь урегулирования в этом вопросе.