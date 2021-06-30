Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Бывший руководитель военного ведомства США Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В заявлении семьи отмечается, что Рамсфелд умер в окружении родных в городе Таос (штат Нью-Мексико). Причина смерти не уточняется.

Рамсфелд дважды возглавлял оборонное ведомство США: сначала при президенте Джеральде Форде с 1975 по 1977 год, затем при Джордже Буше-младшем с 2001 по 2006 год.

Дональд Рамсфельд возглавлял Пентагон во время вторжения американских войск в Афганистан и Ирак.