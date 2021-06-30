В Британии антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

30 июня в Великобритании было выявлено более 26 тысяч случаев заражения коронавирусом - это наибольшее значение с конца января, сообщает The Guardian.

По официальным данным британского правительства, за последние сутки прирост новых случаев COVID-19 составил 26 068. Общее число случаев заражения за время пандемии превысило 4,8 млн.

Как отмечает The Guardian, за неделю количество новых случаев заражения выросло на 69,9%, хотя число госпитализаций и смертей остается относительно низким.