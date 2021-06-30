В НАТО заявили, что не уйдут из Черного моря

НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси.

Как сказал Аппатурай в среду грузинскому Первому каналу, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.

По его словам, Россия должна осознать, что союзники НАТО в этом вопросе не отступят.

Аппатурай подчеркнул, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.