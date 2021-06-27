Посольство Германии в Азербайджане ответило на запрос haqqin.az: «Правительству ФРГ ничего неизвестно о вмешательстве Азербайджана»

В связи с этим, редакция haqqin.az обратилась в соответствующие заинтересованные инстанции Германии с просьбой прокомментировать эту неблаговидную ситуацию. Запросы были направлены в МИД Германии и в Посольство Германии в Азербайджане.

Как отмечалось в статье, источником загрязнения, достигшего критического уровня, являются два армянских предприятия горнодобывающей промышленности, располагающиеся в Сюникской области (исторический Зангезур) - Зангезурский медно-молибденовый комбинат и Кафанский горно-обогатительный комбинат.

В последние годы в СМИ Германии участились публикации антиазербайджанского характера. Однако при этом германские СМИ, как правило, не предоставляют трибуну для выражения позиции правительства Азербайджана.

Haqqin.az, придерживаясь демократических норм и журналистской этики, выразило готовность представить на суд своей читательской аудитории позицию правительства Германии.

Хотя у haqqin.az остается еще множество вопросов по деятельности немецкой компании в Армении. И скорее всего, в ближайшие дни мы вновь вернемся к этому наболевшему для азербайджанской общественности вопросу.

Таким образом, на наш запрос пришел ответ из посольства Германии в Баку, в котором говорится о том, что немецкая компания CRONIMET Holding GmbH более не владеет акциями вышеупомянутого горнодобывающего предприятия.

Приводим полностью ответ, который был послан в нашу редакцию пресс-службой посольства Германии от имени посла ФРГ в Азербайджане д-ра Вольфганга Манига:

"Посольство Германии в Баку благодарит азербайджанские СМИ за внимание к проблеме загрязнения трансграничных вод. Посольству Германии известно о конкретном вопросе, освещенном немецкими СМИ. Например, в апреле 2019 года армянские экологические активисты устроили акцию протеста против различных горнодобывающих компаний.

Посольство Германии способствует приграничному сотрудничеству между гражданскими обществами Азербайджана и Армении. Сотрудничество между азербайджанцами и армянами в области трансграничной защиты окружающей среды ясно показывает, что взаимный интерес к чистой окружающей среде объединяет азербайджанцев и армян больше, чем конфликты последних десятилетий.

По данным посольства Германии в Баку, немецкая компания, владеющая акциями рудника в Армении, продала свою долю местным инвесторам в конце 2019 года. О недавнем повышении уровня выбросов загрязняющих веществ в реку Охчучай, которое освещалось в азербайджанских СМИ, должны сообщить новые владельцы. Посольство Германии в Баку не располагает информацией об этих владельцах.

Федеральному правительству ничего неизвестно о вмешательстве правительства Азербайджана в этот вопрос. Члены Бундестага Германии также не обращались к федеральному правительству по этому поводу".