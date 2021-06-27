Суд оправдал осужденного за изнасилование известного комика
Верховный суд американского штата Пенсильвания отменил обвинительный приговор 83-летнему комику Биллу Косби, осужденному в 2018 году по делу об изнасиловании.
Русская служба BBC пишет, что менее чем через два часа после судебного решения, тюремные власти штата сообщили, что Косби вышел на свободу.
Суд посчитал, что Косби было отказано в справедливом судебном разбирательстве во время процесса, который начался с его ареста в 2015 году и закончился приговором в 2018-м. Тогда присяжные признали его виновным в сексуальном насилии против бывшей баскетболистки Андреи Констанд во время встречи у него дома в 2004 году.
В основе уголовного дела были показания самого Косби, которые тот дал в обмен на обещание окружного приговора не предъявлять ему обвинение. Следующий прокурор посчитал себя не связанным этим обещанием и обвинил комика за считанные дни до истечения срока давности по статье.
Сейчас суд согласился с аргументом адвокатов Косби о том, что прокурор должен был выполнить обещание своего предшественника и не имел права возбуждать дело против их клиента.
Косби уже отбыл почти три года из своего срока, который мог продлиться от 3 до 10 лет, в тюрьме неподалеку от Филадельфии.
Билл Косби долгое время был одним из самых известных и высокооплачиваемых американских комиков. Когда во время начатого в 2015 году судебного дела десятки женщин обвинили комика в домогательствах, миллионы его фанатов были поражены и шокированы.