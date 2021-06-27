Новое массовое захоронение детей обнаружили в Канаде
Очередное крупное захоронение обнаружено в канадской провинции Британская Колумбия на территории бывшей школы для детей коренных народов североамериканской страны. Об этом в среду сообщил канадский телеканал CBC.
Школа находилась в городе Крэнбрук и была закрыта в 1970 году. На этом месте найдены 182 безымянные могилы. Предположительно, в них находятся останки умерших детей.
На прошлой неделе стало известно об обнаружении 751 безымянной могилы на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев в провинции Саскачеван. В конце мая на территории другой школы для детей индейцев в провинции Британская Колумбия в ходе раскопок были найдены останки 215 несовершеннолетних.
Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения, и другую документацию резидентских школ.