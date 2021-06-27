Новое массовое захоронение детей обнаружили в Канаде

Очередное крупное захоронение обнаружено в канадской провинции Британская Колумбия на территории бывшей школы для детей коренных народов североамериканской страны. Об этом в среду сообщил канадский телеканал CBC.

Школа находилась в городе Крэнбрук и была закрыта в 1970 году. На этом месте найдены 182 безымянные могилы. Предположительно, в них находятся останки умерших детей.