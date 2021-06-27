Владелец перекрывшего Суэцкий канал судна заплатит полмиллиарда долларов

Владелец судна, перекрывшего в марте 2021 года Суэцкий канал, заплатит компенсацию в 540 млн долларов. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Изначально египетские власти требовали у владельцев сухогруза Ever Given 916 млн долларов – компенсацию за нанесенный ущерб и расходы на снятие корабля с мели. На судно был наложен арест. В мае управление канала согласилось снизить сумму компенсации.

Сегодня, как сообщает Al-Arabiya, стороны подписали принципиальное соглашение, включающее отказ от дальнейших претензий.

23 марта 400-метровый контейнеровоз, проходивший Суэцкий канал, развернуло порывом ветра во время песчаной бури. В результате корабль застрял, упершись носом и кормой в берега канала, и перекрыл транспортную артерию, через которую проходит около 10 процентов мировой морской торговли. Сухогруз снимали с мели 6 дней.