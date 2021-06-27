В Турции разрешили вводить третью дозу вакцины от COVID

В Турции лица старше 50 лет, а также медицинский персонал смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

По словам турецкого министра, желающие сделать дополнительную прививку могут записаться на прием по всей стране начиная с четверга, передает Anadolu.

Коджа отметил, что выбор вакцины для прививки остается исключительно за пациентом. Он также напомнил о важности вакцинации для достижения коллективного иммунитета против COVID-19.