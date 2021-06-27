В мире насчитали более 20 млн миллионеров

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2020 году увеличилось на 7,6%, составив $79,6 трлн. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Capgemini SA в ежегодном докладе World Wealth Report, обнародованном в среду, 30 июня.

Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) повысилось на 6,3% – до 20,8 млн человек. Росту их богатства способствовал существенный подъем фондовых рынков в прошлом году.