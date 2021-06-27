В мире насчитали более 20 млн миллионеров
Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2020 году увеличилось на 7,6%, составив $79,6 трлн. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Capgemini SA в ежегодном докладе World Wealth Report, обнародованном в среду, 30 июня.
Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) повысилось на 6,3% – до 20,8 млн человек. Росту их богатства способствовал существенный подъем фондовых рынков в прошлом году.
После того как Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на протяжении пяти лет лидировал по обоим показателям, в 2020 году на первое место вновь вышла Северная Америка. Число HNWI там увеличилось на 10,7% и достигло 7 млн человек.
Среди стран первое место по количеству богачей в прошлом году заняли США (6,575 млн, рост на 11,3%), далее следовали Япония (3,537 млн, +6,2%), Германия (1,535 млн, +6,9%) и Китай (1,461 млн, +11%).
World Wealth Report использует данные из 71 государства, на долю которых приходится более 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.