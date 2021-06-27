В Баку неизвестный водитель протаранил несколько автомобилей и скрылся есть пострадавшие
В Баку в Хатаинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает АПА, автомобиль Toyota (90-MK-509), водитель которого пока неизвестен, на большой скорости врезался сначала в автомобили ВАЗ 2115, Ford, затем в Chevrolet, KIA, Hyundai и Opel, двигавшиеся в противоположном направлении.
В результате аварии водитель KIA Наргиз Мамедова была госпитализирована с переломом левой ноги, другой водитель, Шихалиев Сейран, в больницу №3 с диагнозом сотрясение головного мозга.
Виновник аварии, водитель Toyota, скрылся с места происшествия. На место прибыли сотрудники Хатаинского районного управления полиции. Ведутся поиски водителя.