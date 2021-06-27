В США назвали лучшего в истории президента страны

Рейтинг составляется изданием в четвертый раз с 2000 года, над его созданием работали 142 специалиста в области истории США. Тройку лучших президентов составили Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Джон Кеннеди стал восьмым, следующую строчку занял президент-республиканец Рональд Рейган, десятку лучших замыкает 44-й президент Барак Обама.

Одним из худших президентов США за всю историю страны американские историки назвали Дональда Трампа, особенно низкую оценку получили его моральные качества и административные навыки, пишет РИА Новости. По итогам проведнного исследования Трамп занял 41-е место среди всех 44 участников рейтинга (президент Гровер Кливленд становился президентом дважды и был 22-м и 24-м президентом США).