Неизвестный покупатель приобрел оригинальный код интернета за $5,4 млн

Русская служба BBC пишет, что неизвестный покупатель заплатил за программу, выставленную на продажу в качестве NFT (non-fungible token - "невзаимозаменяемый токен"), 5,4 млн долларов.

Изобретатель интернета сэр Тим Бернерс-Ли продал на аукционе Sotheby's оригинальный код, при помощи которого он некогда создал Всемирную паутину.

Аукцион начался 23 июня со стартовой цены в 1 тыс. долларов; стоимость объекта постоянно повышалась, в течение последнего дня торгов, 30 июня, самой высокой долгое время была ставка в 3,5 млн. Однако за 15 минут до окончания аукциона цена NFT начала стремительно повышаться и выросла почти на два миллиона долларов.

NFT - уникальный цифровой сертификат, подтверждающий право собственности его владельца на тот или иной файл.

Согласно заявлению аукционного дома Sotheby's, вырученные от продажи средства будут направлены на благотворительные цели, которые определит Тим Бернерс-Ли.