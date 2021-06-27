В ВОЗ назвали вариант коронавируса, вытесняющий другие штаммы

В нескольких странах происходит процесс вытеснения других штаммов коронавирусной инфекции лямбда-вариантом. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич. Его слова приводит Lenta.ru.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что речь идёт о странах, которые столкнулись с ростом числа новых случаев заболевания.

Первые образцы лямбда-штамма были найдены ещё в августе 2020 года в Перу. С этого момента ВОЗ регулярно отслеживает распространение данного варианта коронавируса.