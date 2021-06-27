И в Турции полностью отменили комендантский час

Комендантский час в Турции, который был введен еще в ноябре 2020 года в рамках борьбы с коронавирусом, полностью отменяется с четверга, 1 июля, передает ТАСС.

Кроме того, согласно заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с 1 июля в республике к обычным часам работы возвращаются все госучреждения, также снимаются возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.

В Турции по-прежнему необходимо везде носить защитные маски (кроме дома), также необходимо получать QR-коды для посещения мест массового скопления людей, в том числе торговых центров, кафе, мест общепита, госучреждений.