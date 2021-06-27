Бывший президент США Дональд Трамп принял решение по участию в выборах 2024 года. Он заявил ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити, что будет баллотироваться вновь. Слова экс-лидера приводит Newsweek.

Он ответил «да» на вопрос журналиста о его возможном участии. «Не то чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это не весело, постоянно сражаться, всегда сражаться», — добавил Трамп.

Бывший президент США никогда публично не раскрывал, будет ли он баллотироваться на пост в 2024 году. Некоторые его сопартийцы опасаются, что в этом случае он потенциально может нанести вред умеренным республиканским кандидатам, участвующим в государственных гонках, или возобновить дискуссии о его роли в беспорядках в Капитолии 6 января.