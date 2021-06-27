Еще шесть человек пытались незаконно проникнуть в Кельбаджар

Продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение проникновения граждан на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин и других взрывчатых веществ территории без соответствующего разрешения, путем обхода контрольно-пропускных пунктов.

29 июня сотрудниками Кельбаджарского районного отдела полиции были задержаны шесть человек, пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории. Они были приглашены в отделение полиции, где с ними провели профилактические беседы и предупредили, что мины и взрывчатые вещества могут представлять опасность для их жизни.

В отношении этих лиц применена мера административного наказания, материалы направлены в районный суд для рассмотрения.