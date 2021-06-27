Глава Совбеза Израиля заявил об отставке

Советник по национальной безопасности кабмина Израиля и руководитель Совета по национальной безопасности (СНБ) страны Меир Бен-Шаббат уведомил премьер-министра еврейского государства Нафтали Беннета, что уходит в отставку со своего поста в конце лета текущего года. Об этом сообщила в четверг канцелярия премьера, передает ТАСС.

"Советник по национальной безопасности и глава СНБ Меир Бен-Шаббат вечером 30 июня проинформировал премьер-министра Нафтали Беннета о своем желании уйти в отставку после того, как проработал на этой должности четыре года. Бен-Шаббат останется на посту до конца августа 2021 года", - говорится в заявлении канцелярии.

Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он пришел на место Биньямина Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а теперь перешел в оппозицию.