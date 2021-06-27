Нефть снова дорожает

Мировые цены на нефть в четверг утром немного увеличиваются в преддверии заседания ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16% — до 74,74 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,2% — до 73,62 доллара за баррель.

В центре внимания трейдеров будет заседание ОПЕК+, которое пройдет позднее в четверг. Аналитики полагают, что альянс будет наращивать добычу в августе на фоне увеличения спроса на сырье.

Ситуация на рынке на данный момент способствует росту цен на нефть и нефтепродукты. С одной стороны, наблюдается резкое увеличение спроса, в частности, со стороны США, где постепенно снимаются карантинные ограничения, с другой – уровень предложения остается практически неизменным. В связи с этим эксперты отмечают возможный дефицит сырья уже в текущем году.

"Если спрос продолжит расти, мы определенно увидим дефицит как нефти, так и нефтепродуктов в четвертом квартале", — прокомментировал агентству Блумберг ситуацию аналитик Price Futures Group Фил Флинн.