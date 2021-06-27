Один из убийц генерала Касема Сулеймани найден мертвым

На данный момент обстоятельства смерти устанавливаются. Уиллис командовал эскадрильей ВВС «Красная лошадь». Он находился в Катаре для поддержки военной операции американской армии.

Командир погибшего офицера, Клиффорд Теони, заявил, что сослуживцы подполковника использовали все ресурсы, чтобы помочь его семье, друзьям и подразделению.

«Он был ценным членом нашей команды, и нам будет его очень не хватать», — подчеркнул офицер.

Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и аль-Мухандис. Тогда иранские войска нанесли ответные удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля в Ираке. В конце декабря в Тегеране заявили, что к убийству генерала причастны 48 человек. Их личности уже установлены, и власти работают над тем, чтобы привлечь их к ответственности.