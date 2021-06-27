США тайно запустили спутник с МКС

США тайно запустили спутник с Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американских ВВС, опубликованные на специализированном сайте space-track.org.

Как следует из информации на сайте, аппарат под названием BD-28, принадлежащий США, был выведен на орбиту. Данные о том, когда и как это было сделано, не приводятся.

Издание отмечает, что обычно американские спутники запускаются с платформ, которые выводятся с борта с помощью специальных манипуляторов.