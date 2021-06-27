В Агстафе председатель муниципалитета попался на земельной афере

В прокуратуре Агстафинского района проведено расследование в связи с нарушениями, совершенными в муниципалитете села Татлы.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Агстафинского района, в ходе расследования было установлено, что председатель муниципалитета Татлы Ганбар Исмаилов для получения незаконного преимущества в связи с исполнением служебных обязанностей путем злоупотребления служебными полномочиями в 2017 году продал отдельным лицам по 0,12 га земельных участков за общую сумму 5 тыс. манатов и задокументировал их за 2006 год, совершив служебный подлог.

Г.Исмаилов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствие по делу продолжается.