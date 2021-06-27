В Госдуме заявили, что Россия не пустит афганских террористов в Таджикистан

В рамках обязательств по ОДКБ Россия готова оказать необходимую помощь Таджикистану в случае усиления террористических угроз со стороны Афганистана по мере вывода оттуда военного контингента Соединенных Штатов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать помощь всестороннюю Таджикистану. Мы его, естественно, в одиночку не оставим», — приводит его слова ТАСС.

Шаманов отметил, что комитет Госдумы по обороне проводит системные мероприятия по оценке ситуации.

Планируется, что ситуация в Афганистане станет темой для обсуждения на Совете ПА ОДКБ. Она может затрагиваться в оценочной плоскости – пока острого беспокойства по ней руководство Таджикистана не высказывает, но этот вопрос необходимо держать на контроле, отметил Шаманов.