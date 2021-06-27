Бывший вице-премьер Армен Геворкян: Армения становится самой отсталой страной региона

Армения становится самой отсталой страной региона. Эта тенденция начинает получать институциональный характер. Об этом в своем телеграм-канале написал бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян.

«Я об этом говорю не из-за итогов голосования, а из-за основной причины таких результатов голосования. По исследованиям Всемирного банка, уровень образовательной бедности в Армении составляет 35%. Это означает, что каждый третий учащийся в возрасте до 10 лет не сумеет бегло прочитать и понять текст, соответствующий его возрасту», - отметил Геворкян.

По его словам, около 7% детей в Армении не посещают начальную школу.

«Вот где кроются наши глубинные проблемы. Действующим властям не нужны образованные люди, нет необходимости в качественном человеческом ресурсе. Необразованными людьми легче манипулировать и управлять. Все это закладывает основы для долгих поражений», - отметил Геворкян.