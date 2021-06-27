Даже если не все знают, то многие догадываются, что Канада – северная страна. Она самая снежная в мире и вторая по холоду: все-таки в этом отношении держит лидерство Россия. Но нынешний июнь переворачивает все привычные представления. На западе страны несколько дней подряд фиксируют температуру до 50 градусов по Цельсию. И, говорят, это будет длиться еще долго.

Так, 29 июня в 16:20 в городе Литтон, в 250 км к северо-востоку от Ванкувера, метеостанция зарегистрировала температуру в 49,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщило Министерство по вопросам окружающей среды и изменения климата Канады. Название ведомства говорит само за себя, но предвидеть такое изменение никто не смог. Предыдущий рекорд в Литтоне был в далеком 1937 году, тогда воздух прогрелся до 45 градусов.

Аномально высокая температура держится в провинциях Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван, Манитоба и на Северо-Западных территориях с 25 июня, где тоже регулярно обновляются исторические рекорды. За это время от неимоверной жары резко подскочила смертность среди пожилых и хронически больных людей. Так, в городе Сюррей за пару дней умерло 38 людей при обычной норме смертности в четыре-пять человек. Если распространить подобное соотношение нормы и аномальности на прочие города и населенные пункты, где канадцы мучаются от жары, выйдут очень большие цифры жертв.

Очевидно, что страна, не привыкшая к такому температурному режиму, оказалась просто не готова отреагировать на него быстро и должным образом, несмотря на то, что Канада далеко не бедная страна, а ее система здравоохранения и в целом эффективность госструктур являются предметом зависти в остальном мире. Да, в городах, в частности, в Ванкувере, были организованы специальные охлаждающие центры и установлены питьевые фонтанчики. Полиция и экстренные службы перешли на чрезвычайный режим работы. Электросети перегружены из-за постоянно и на всю мощь работающих вентиляторов и кондиционеров. В то же время какие-то заведения закрываются, потому что не могут обеспечить выносимую температуру внутри.

«Тепловой купол», как называют неподвижную зону высокого давления, распространился и на американские штаты Северо-запада: Вашингтон и Орегон. Парадокс сродни канадскому: здешние города Сиэтл и Портленд знамениты дождливыми погодами, но нынче здесь сорокоградусные температуры. Метеорологи обещают, что они будут стоять еще неделю минимум.