Генерала Мовсеса Акопяна обвинили в разглашении гостайны
Бывший начальник Генштаба ВС Армении, экс-глава службы военного контроля при Минобороны генерал-полковник Мовсес Акопян привлечен в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела по факту разглашения государственной тайны. О подробностях дела сообщает Служба нацбезопасности Армении, следственный департамент которой и занимался расследованием, пишут армянские СМИ.
В сообщении имя Акопяна не указывается, говорится о разглашении гостайны со стороны "экс-начальника службы военного контроля во время публичного интервью 19 ноября 2020 года".
Речь идет о резонансной пресс-конференции Акопяна, которую он дал спустя 10 дней после окончания войны в Карабахе и где озвучил ряд очень серьезных обвинений в адрес высшего руководства страны. В частности, армянский генерал обвинил власть в пересмотре утвержденных ранее планов закупок вооружений и военной техники, закупках негодных противовоздушных средств, нецелевой трате денег, прекращении мобилизации на третий день войны. Помимо этого, он говорил также о бессмысленности закупок многоцелевых истребителей Су-30СМ.
После этих заявлений в Специальной следственной службе возбудили дело по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении. А Минобороны назвало высказывания Акопяна лживыми и угрожающими безопасности государства. В ведомстве также по пунктам опровергли аргументы бывшего главы Генштаба.