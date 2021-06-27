Генерала Мовсеса Акопяна обвинили в разглашении гостайны

Бывший начальник Генштаба ВС Армении, экс-глава службы военного контроля при Минобороны генерал-полковник Мовсес Акопян привлечен в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела по факту разглашения государственной тайны. О подробностях дела сообщает Служба нацбезопасности Армении, следственный департамент которой и занимался расследованием, пишут армянские СМИ.

В сообщении имя Акопяна не указывается, говорится о разглашении гостайны со стороны "экс-начальника службы военного контроля во время публичного интервью 19 ноября 2020 года".