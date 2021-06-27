Путин запретил отождествлять роль СССР и нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, в том числе запрещает отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и интернете.
Поправки вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Документ подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года, передает ТАСС.
Разработчики закона подчеркивали недопустимость смешения и приравнивания действий «защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала».
Санкции за нарушения этого закона пока не установлены.