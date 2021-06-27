Путин запретил отождествлять роль СССР и нацистской Германии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, в том числе запрещает отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и интернете.