Пашинян уволил главу аппарата премьера

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг принял решение отправить в отставку главу аппарата премьер-министра Арсена Торосяна и назначить на эту должность своего главного советника Араика Арутюняна. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Руководствуясь законом "Об общественной службе", снять с занимаемой должности главу аппарата премьер-министра Арсена Торосяна и назначить на эту должность Араика Арутюняна", - говорится в указе Пашиняна.

Бывший министр здравоохранения Арсен Торосян был назначен на должность главы аппарата премьера в январе текущего года. В это же время Араик Арутюнян был уволен с поста министра образования, науки, культуры и спорта и был назначен главным советником Пашиняна. Торосян и Арутюнян являются членами правления партии Пашиняна "Гражданский договор".