В Европе выросло число заражений коронавирусом

В Европе число заражений коронавирусом выросло на 10% из-за смягчения социальных ограничений. Об этом рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает ТАСС.

Клюге подчеркнул, что «десятинедельное снижение числа случаев подошло к концу».

«На прошлой неделе количество заболевших выросло на 10% из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений», — сказал он.

По его словам, у этого есть две причины: новый штамм «дельта» и большое число непривитых людей.