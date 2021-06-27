Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны. Как сообщает АзерТАдж, председатель Правления полномочной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров проинформировал главу государства о проделанной работе.
Было отмечено, что общая площадь Алятской свободной экономической зоны составит 850 гектаров. На 60 гектарах общей площади экономической зоны проектирование уже завершилось, начались строительные работы, предприняты необходимые меры для создания всей инфраструктуры.