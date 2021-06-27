Отдел международной информации и политики 14:14

В сфере оборонной промышленности новый прорыв: создан уникальный материал, который прочнее знаменитого кевлара, из которого во всем мире делают бронежилеты. Авторство изобретения принадлежит ученым из MIT и Caltech (California Institute of Technology). Более того, новый материал даже крепче стали. Он сделан из соединенных между собой углеродных тетрадекаэдронов (многогранников с 14 гранями), материал, который поглощает удары микроскопических снарядов. Исследования, проведенные Карлосом Портелой из Massachussets Institute of Technology (MIT), имели целью проверить, могут ли наноструктурные материалы — сконструированные и произведенные в нанометрическом масштабе — позволить создать современные пуленепробиваемые жилеты, противовзрывные щиты и другие защитные поверхности.

Интересно, как это часто бывает, концепция материалов на основе тетрадекаэдронов не нова. История говорит о том, что 14-гранный многогранник (а существует около 1,5 миллиарда его разновидностей) был предложен британским математиком и физиком лордом Кельвином еще в XIX веке как теоретически единственный из самых эффективно возможных для заполнения пространства дубликатами самого себя. А это, согласно его теории, должно приводить к тому, что материал станет очень прочным. Группа Карлоса Портелы решила эмпирически проверить концепцию лорда Кельвина: получится ли фактически, если на малом пространстве инкапсулировать и соединить тетрадекаэдроны между собой так, чтобы получился материал, действующий как эффективный амортизатор? - После создания материала ученые протестировали его в лаборатории, проверяя, как он среагирует на сильный удар, имитируя попадание снаряда или микрометеорита, - так пишет об этих опытах портал Tech Crunch. Ученые соединили блоки материала с помощью техники нанолитографии, выжигая возникшую структуру так, чтобы она стала чистым углеродом. Потом выстрелили в эти углеродные структуры снарядом из окиси кремния диаметром 14 микронов, летевшим быстрее скорости звука.