Революционный прорыв в оборонной промышленности наш обзор
В сфере оборонной промышленности новый прорыв: создан уникальный материал, который прочнее знаменитого кевлара, из которого во всем мире делают бронежилеты. Авторство изобретения принадлежит ученым из MIT и Caltech (California Institute of Technology). Более того, новый материал даже крепче стали. Он сделан из соединенных между собой углеродных тетрадекаэдронов (многогранников с 14 гранями), материал, который поглощает удары микроскопических снарядов.
Исследования, проведенные Карлосом Портелой из Massachussets Institute of Technology (MIT), имели целью проверить, могут ли наноструктурные материалы — сконструированные и произведенные в нанометрическом масштабе — позволить создать современные пуленепробиваемые жилеты, противовзрывные щиты и другие защитные поверхности.
Интересно, как это часто бывает, концепция материалов на основе тетрадекаэдронов не нова. История говорит о том, что 14-гранный многогранник (а существует около 1,5 миллиарда его разновидностей) был предложен британским математиком и физиком лордом Кельвином еще в XIX веке как теоретически единственный из самых эффективно возможных для заполнения пространства дубликатами самого себя. А это, согласно его теории, должно приводить к тому, что материал станет очень прочным.
Группа Карлоса Портелы решила эмпирически проверить концепцию лорда Кельвина: получится ли фактически, если на малом пространстве инкапсулировать и соединить тетрадекаэдроны между собой так, чтобы получился материал, действующий как эффективный амортизатор?
- После создания материала ученые протестировали его в лаборатории, проверяя, как он среагирует на сильный удар, имитируя попадание снаряда или микрометеорита, - так пишет об этих опытах портал Tech Crunch.
Ученые соединили блоки материала с помощью техники нанолитографии, выжигая возникшую структуру так, чтобы она стала чистым углеродом. Потом выстрелили в эти углеродные структуры снарядом из окиси кремния диаметром 14 микронов, летевшим быстрее скорости звука.
Углеродные структуры, особенно более плотные, очень хорошо поглотили удар, задержав снаряд, и что самое важное, деформируясь, но не разрываясь. И вот тут оказалось, что этот новый материал гораздо прочнее кевлара, не так давно считавшегося безоговорочно наиболее прочным к растяжению.
Излишне говорить, что новинка тут же будет замечена и подхвачена оборонным ведомством США. И это новая прекрасная возможность продолжить модернизацию самой большой и современной армии мира. И не только производя бронежилеты, но и развивая тему, поставляя материал на обшивку танков, бронетранспортеров, боевых роботов, дронов, военных кораблей и так далее. А значит, кто-то получит лакомый, многосотмиллионный заказ. И, скорее всего, не один.
А наука, как и прежде, остается на службе у военных.