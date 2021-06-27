Владимир Решетов, спецкор 14:34

Идея создания летающих легковых автомобилей возникла не сегодня. Многие люди старшего поколения помнят один из фильмов о Фантомасе, когда неуловимый международный преступник уходил от погони на своем крылатом автомобиле. В недавнее время делались попытки создания и даже проводились испытания подобного гибрида. Однако их усилия не имели успешного продолжения. И вот наконец сенсация: совершен первый рейс автомобиля с крыльями и винтом на расстояние 35 километров между двумя городами. Сделала это не всемирно известная компания Илона Маска, а фирма словацкого изобретателя. Об этом сообщила британская газета Evening Standard.

Сам создатель опытного образца, который он надеется запустить в серию, говорит, что его детище способно развивать скорость 300 километров в час и преодолевать по воздуху расстояние до 600 миль. Изобретатель профессор Стефан Кляйн не скрывает своей радости: «Полет дает старт новой эре средств дубль-транспортировки. Он открывает новую категорию средств передвижения и возвращает посредством оригинального автомобиля свободу человеку». В фирме Klein Vision, откуда вышла революционная модель, и ее сооснователь Антон Заяц считают: «AirCar не просто проба концепции… он превращает научную фантастику в реальность».

Конкуренты ревностно следят за происходящим на будущем рынке flying cars. Так, Майкл Коул, президент и исполнительный директор Европейского подразделения южнокорейского автопроизводителя Hyundai, заявил, что летающие автомобили войдут в быт городов уже к концу десятилетия. Выступая на конференции Society of Motors Manufacturers and Traders, Коул сказал: «У нас еще есть какое-то время, прежде чем мы действительно оторвемся от земли». Далее он продолжил: «Но я думаю, что это, несомненно, произойдет в последней части этого десятилетия, так как городская воздушная среда по части мобильности предлагает замечательные возможности, чтобы разгрузить заторы в городах, помочь с выбросами, будь то внутригородская аэромобильность или же таковая между городами». Майкл Коул все же не скрывал восхищения произошедшим в Словакии: «Если бы мне сказали несколько лет назад, что я увижу летающие автомобили еще при своей жизни, я бы не поверил в это». Он видит отличные перспективы для развития отрасли в этом направлении: «Это лишь часть нашего будущего, предлагающего инновативные, умные решения в области средств передвижения». На видео, размещенном на сайте словацкой компании, прекрасно видно, как аэроавтомобиль стартует со взлетно-посадочной полосы в городке Нитра, поднимается в воздух и в сопровождении двух небольших самолетов летит на достойной высоте. Затем чудо техники после нескольких минут полета снижается и успешно приземляется в аэропорту Братиславы, столицы Словакии. По приземлении крылья летающего авто убираются, хвостовая часть также втягивается в корпус, и автомобиль начинает поездку уже по обычным магистралям города, выделяясь несколько большими, чем обычные легковушки, габаритами.