Ильхам Алиев: «В Азербайджане создан мощный кадровый потенциал»

«В страны, где нет стабильности, никто не вкладывает инвестиции. Это – аксиома. Если вы обратите внимание на опыт привлекательных с точки зрения инвестирования стран, то увидите это. Одним из основных, а может, и главным условием нынешнего и предстоящего инвестирования в Азербайджан является общественно-политическая стабильность, единство между народом и властью. А господствующая в нашей стране стабильность является одним из основных условий для каждого инвестора». Об этом сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению.

«В последние годы мы последовательно создавали современную инфраструктуру. Сегодня вновь, ссылаясь на влиятельные международные структуры, можем сказать, что добились больших успехов и в этой области. Нам известно, что потенциальные инвесторы, в первую очередь, смотрят отчет Doing Business Всемирного банка, а также рейтинговую таблицу Давосского всемирного экономического форума. Там и тут наше преимущество налицо. Посмотрите, каких мест удостоен Азербайджан по уровню инфраструктурных проектов. В области энергоснабжения Азербайджан занимает в отчете Давосского форума второе место в мировом масштабе. Представьте себе, второе место в мировом масштабе. По эффективности железнодорожных услуг – на 11-м месте. По эффективности воздушного транспорта – на 12-м месте. По качеству автомобильных дорог делит 24-27-е места. Каспийское пароходство находится на 25-м месте по услугам судоходства. Все это – достигнутые нами большие успехи. Сегодня они обеспечивают динамичное развитие нашей страны, так как основные инфраструктурные проекты либо уже завершились, либо завершаются. Это очень важные условия для инвесторов - инвестиционный климат, инфраструктурные проекты.

Кроме того, в последние годы в Азербайджане создан мощный кадровый потенциал. Этой сфере уделяется особое внимание. По линии государства мы обучили в ведущих вузах мира тысячи представителей молодежи. Значительная их часть вернулась в Азербайджан и работает в различных местах. Азербайджанцы, работающие в нефтяных консорциумах, уже служат развитию нашего интеллектуального потенциала. Есть кадровый потенциал, это тоже будет привлекать инвесторов.

В Азербайджане обеспечивается безопасность. Азербайджан, возможно, является одной из самых безопасных стран мира. Этот фактор тоже очень важен для инвесторов. Межкультурный диалог, вопросы религиозной толерантности в Азербайджане уже приводятся как пример в мировом масштабе. Мы хотим, чтобы все страны мира приезжали сюда и вкладывали инвестиции. Этот фактор тоже очень важен», - сказал президент.