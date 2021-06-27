ФСБ предотвратила теракты в Москве

Российские силовики предотвратили теракты, которые готовили члены террористической организации "Исламское государство" в Москве и Астраханской области, один из бандитов нейтрализован при задержании, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

"ФСБ РФ предотвращена подготовка террористических актов членами… организации "Исламское государство". Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при задержании в Астраханской области преступник "оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован", второй участник ячейки задержан в Москве. Отмечается, что сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

При осмотре места происшествия и обысках по местам проживания фигурантов обнаружены автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, граната "Ф-1", религиозно-экстремистская литература. По факту участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела.