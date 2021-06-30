Ласло Ковер приветствовал Сахибу Гафарову и делегацию парламента Азербайджана, поблагодарил их за то, что они приняли его приглашение совершить визит в Венгрию.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках своего официального визита в Венгрию встретилась с председателем Национальной ассамблеи этой страны Ласло Ковером.

Ковер отметил неуклонный рост значения парламентской дипломатии в современном мире и подчеркнул ее значимость в развитии отношений между Венгрией и Азербайджаном.

По его словам, усиливающееся сотрудничество Венгрии с тюркским миром посредством ТЮРКПА, где Будапешт имеет статус наблюдателя, несомненно, послужит укреплению позиций двух стран.

Председатель венгерского парламента выразил признательность Азербайджану за поддержку народа Венгрии в трудные моменты, в том числе во время пандемии. «Эта поддержка очень ценна для нас», - подчеркнул Ковер.

В свою очередь, Сахиба Гафарова поблагодарила венгерского коллегу за оказанное гостеприимство и приглашение посетить Венгрию с официальным визитом.

Отметив, что Венгрия была среди государств, первыми признавших независимость Азербайджана, спикер добавила, что Азербайджан заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с этим государством. Сегодня эти взаимоотношения поднялись до уровня дружбы и стратегического партнерства.

Председатель Милли Меджлиса также выразила правительству, а также руководству и депутатам парламента Венгрии благодарность за поддержку ими правой и справедливой позиции Азербайджана, в том числе и во время 44-дневной Отечественной войны.

Председатель Милли Меджлиса поблагодарила Венгрию за поддержку, оказанную ей Агентству Азербайджана по разминированию в его работе, и указала на необходимость международного принуждения Армении к выдаче карт всех заминированных территорий.